Informations pratiques

Guémar

Marché de Noël authentique

Place de la Mairie Guémar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-19 10:00:00

fin : 2026-12-19 20:00:00

Date(s) :

2026-12-19 2026-12-20

Ce marché est une invitation à la gourmandise : dégustez-y des produits d’antan et découvrez des objets de décoration de Noël proposés par une quarantaine d’exposants locaux dans la plus pure tradition de Noël.

A partir de 17h30, profitez de la fameuse parade lumineuse à travers le village.

Un marché de Noël authentique et intimiste au cœur du village de Guémar !

Vous y trouverez des produits locaux, des gourmandises salées et sucrées confectionnées par nos artisans locaux et exposants, de l’artisanat et des objets de décoration fabriqués dans la pure tradition de Noël !

Vous profiterez également d’animations diverses : passage du père Noël et en particulier de la grande parade lumineuse regroupant environs 80 participants qui défilera dans la rue principale, le samedi et le dimanche aux alentours de 17h. 0 .

Place de la Mairie Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 83 12 mairie@ville-guemar.fr

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English :

This market is an invitation to indulge: sample old-fashioned products and discover Christmas decorations offered by some forty local exhibitors in the purest Christmas tradition.

From 5.30pm, enjoy the famous light parade through the village.

L’événement Marché de Noël authentique Guémar a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr