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AGENDA · Guémar

Soirée vin nouveau Guémar

samedi 10 octobre 2026 · Guémar

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
4 impasse du cercle
Ville
68970 Guémar
Département
Haut-Rhin
Tarif

Guémar

Soirée vin nouveau

4 impasse du cercle Guémar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Venez fêter le vin nouveau à Guémar. Pain paysan, noix, lard.. ou encore tartes flambées accompagnées de ce vin si particulier
Venez fêter le vin nouveau à Guémar ! Pain paysan, noix, lard.. ou encore tartes flambées accompagnées de ce vin si particulier   .

4 impasse du cercle Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 86 48  chris.rapp@wanadoo.fr

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English :

Come and celebrate the new wine in Guémar. Country bread, walnuts, bacon… or even flambéed tarts accompanied by this very special wine

L’événement Soirée vin nouveau Guémar a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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