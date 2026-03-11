Soirée vin nouveau Guémar
samedi 10 octobre 2026 · Guémar
Informations pratiques
Guémar
Soirée vin nouveau
4 impasse du cercle Guémar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-10 22:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Venez fêter le vin nouveau à Guémar. Pain paysan, noix, lard.. ou encore tartes flambées accompagnées de ce vin si particulier
Venez fêter le vin nouveau à Guémar ! Pain paysan, noix, lard.. ou encore tartes flambées accompagnées de ce vin si particulier .
4 impasse du cercle Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 86 48 chris.rapp@wanadoo.fr
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English :
Come and celebrate the new wine in Guémar. Country bread, walnuts, bacon… or even flambéed tarts accompanied by this very special wine
L’événement Soirée vin nouveau Guémar a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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