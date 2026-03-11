Informations pratiques

Guémar

Soirée vin nouveau

4 impasse du cercle Guémar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Venez fêter le vin nouveau à Guémar. Pain paysan, noix, lard.. ou encore tartes flambées accompagnées de ce vin si particulier

Venez fêter le vin nouveau à Guémar ! Pain paysan, noix, lard.. ou encore tartes flambées accompagnées de ce vin si particulier .

4 impasse du cercle Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 86 48 chris.rapp@wanadoo.fr

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English :

Come and celebrate the new wine in Guémar. Country bread, walnuts, bacon… or even flambéed tarts accompanied by this very special wine

L’événement Soirée vin nouveau Guémar a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr