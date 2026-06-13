Bourse aux jouets Place du Marché Graveson

Informations pratiques

Graveson

Bourse aux jouets

Dimanche 8 novembre 2026 de 9h à 17h. Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 09:00:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Bourse aux Jouets & de la Puériculture à l’ados à l’Espace Culturel.

Bourse aux Jouets & de la Puériculture à l’ados organisée par le Club Taurin Lou Biou Gravesounen à l’Espace Culturel. 75 exposants.

Venez faire des bonnes affaires dans une bonne ambiance.



Buvette et restauration sur place .

Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 76 70 85

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English :

Toys & childcare market for teenagers at the Espace Culturel.

L’événement Bourse aux jouets Graveson a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence