Bourse aux jouets Place du Marché Graveson
dimanche 8 novembre 2026 · Place du Marché · Graveson
Informations pratiques
Graveson
Bourse aux jouets
Dimanche 8 novembre 2026 de 9h à 17h. Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Bourse aux Jouets & de la Puériculture à l’ados à l’Espace Culturel.
Bourse aux Jouets & de la Puériculture à l’ados organisée par le Club Taurin Lou Biou Gravesounen à l’Espace Culturel. 75 exposants.
Venez faire des bonnes affaires dans une bonne ambiance.
Buvette et restauration sur place .
Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 76 70 85
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English :
Toys & childcare market for teenagers at the Espace Culturel.
L’événement Bourse aux jouets Graveson a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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