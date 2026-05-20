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Bourse aux jouets Périgny

Bourse aux jouets Périgny dimanche 8 novembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 03120 Périgny

Département : Allier

Début : dimanche 8 novembre 2026

Fin : dimanche 8 novembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Périgny

Bourse aux jouets

Salle des fêtes Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 08:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :
2026-11-08

Organisé par l’association des parents d’élèves
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Salle des fêtes Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 04 81 86 

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English :

Organised by the association of the sudent’s parent

L’événement Bourse aux jouets Périgny a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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