Périgny

Bourse aux jouets

Salle des fêtes Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 08:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Organisé par l’association des parents d’élèves

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Salle des fêtes Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 04 81 86

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English :

Organised by the association of the sudent’s parent

L’événement Bourse aux jouets Périgny a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse