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Soirées dîners de l’Embouteillage Périgny Périgny

Soirées dîners de l’Embouteillage Périgny Périgny samedi 10 octobre 2026.

Adresse
salle polyvalente à Périgny
Ville
03120 Périgny
Département
Allier
Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Périgny

Soirées dîners de l’Embouteillage Périgny

salle polyvalente à Périgny Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Dîner dansant sono années 60,
Apéritif de bienvenue Potée auvergnate Fromage –Tarte aux pommes café
  .

salle polyvalente à Périgny Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 88 96 48 

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English :

’60s-Style Dinner Dance,
Welcome drink Auvergne stew Cheese Apple pie Coffee

L’événement Soirées dîners de l’Embouteillage Périgny Périgny a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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