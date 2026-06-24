Soirées dîners de l’Embouteillage Périgny Périgny
Soirées dîners de l’Embouteillage Périgny Périgny samedi 10 octobre 2026.
Périgny
Soirées dîners de l’Embouteillage Périgny
salle polyvalente à Périgny Périgny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Dîner dansant sono années 60,
Apéritif de bienvenue Potée auvergnate Fromage –Tarte aux pommes café
.
salle polyvalente à Périgny Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 88 96 48
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English :
’60s-Style Dinner Dance,
Welcome drink Auvergne stew Cheese Apple pie Coffee
L’événement Soirées dîners de l’Embouteillage Périgny Périgny a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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