Périgny

Soirées dîners de l’Embouteillage Périgny

salle polyvalente à Périgny Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Dîner dansant sono années 60,

Apéritif de bienvenue Potée auvergnate Fromage –Tarte aux pommes café

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salle polyvalente à Périgny Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 88 96 48

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English :

’60s-Style Dinner Dance,

Welcome drink Auvergne stew Cheese Apple pie Coffee

L’événement Soirées dîners de l’Embouteillage Périgny Périgny a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse