Périgny

Concours de belote

Salle polyvalente Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Organisé par le Comité des fêtes

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Salle polyvalente Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 27 86 44

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English : Belote contest

By Comité des fêtes

L’événement Concours de belote Périgny a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse