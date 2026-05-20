Concours de belote Périgny
Concours de belote Périgny samedi 5 décembre 2026.
Périgny
Concours de belote
Salle polyvalente Périgny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Organisé par le Comité des fêtes
.
Salle polyvalente Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 27 86 44
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English : Belote contest
By Comité des fêtes
L’événement Concours de belote Périgny a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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