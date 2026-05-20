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Concours de belote Périgny

Concours de belote Périgny samedi 5 décembre 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03120 Périgny

Département : Allier

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Périgny

Concours de belote

Salle polyvalente Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Organisé par le Comité des fêtes
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Salle polyvalente Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 27 86 44 

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English : Belote contest

By Comité des fêtes

L’événement Concours de belote Périgny a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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