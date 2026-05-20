Soirée dansante repas tartiflette Périgny
Soirée dansante repas tartiflette Périgny samedi 3 octobre 2026.
Périgny
Soirée dansante repas tartiflette
Salle polyvalente Périgny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Organisé par le Comité des fêtes.
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Salle polyvalente Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 27 86 44
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English :
By Comité des fêtes.
L’événement Soirée dansante repas tartiflette Périgny a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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