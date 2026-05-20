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Soirée dansante repas tartiflette Périgny

Soirée dansante repas tartiflette Périgny samedi 3 octobre 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03120 Périgny

Département : Allier

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Périgny

Soirée dansante repas tartiflette

Salle polyvalente Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Organisé par le Comité des fêtes.
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Salle polyvalente Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 27 86 44 

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English :

By Comité des fêtes.

L’événement Soirée dansante repas tartiflette Périgny a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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