Périgny

Soirée dansante repas tartiflette

Salle polyvalente Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Organisé par le Comité des fêtes.

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Salle polyvalente Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 27 86 44

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English :

By Comité des fêtes.

L’événement Soirée dansante repas tartiflette Périgny a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse