Périgny

Concours de belote

Salle des fêtes Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Organisé par le Club Sagesse et Amitié

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Salle des fêtes Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 52 64 63

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English : Belote contest

By Club Sagesse et Amitié

L’événement Concours de belote Périgny a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse