Concours de belote Périgny
Concours de belote Périgny samedi 12 septembre 2026.
Périgny
Concours de belote
Salle des fêtes Périgny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Organisé par le Club Sagesse et Amitié
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Salle des fêtes Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 52 64 63
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English : Belote contest
By Club Sagesse et Amitié
L’événement Concours de belote Périgny a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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