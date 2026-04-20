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Bourse aux livres d’Amnesty International Place Notre-Dame Arbois

Bourse aux livres d’Amnesty International Place Notre-Dame Arbois samedi 6 juin 2026.

Lieu : Place Notre-Dame

Adresse : Espace Pasteur

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arbois

Bourse aux livres d’Amnesty International

Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07

Bourse aux livres d’Amnesty International, sans interruption.

Organisateur: Amnesty Internationnal Arbois Salins-les-Bains Groupe 448   .

Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55  culture@arbois.fr

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English : Bourse aux livres d’Amnesty International

L’événement Bourse aux livres d’Amnesty International Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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