Bourse aux livres d’Amnesty International Place Notre-Dame Arbois

Arbois

Bourse aux livres d’Amnesty International

Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Bourse aux livres d’Amnesty International, sans interruption.

Organisateur: Amnesty Internationnal Arbois Salins-les-Bains Groupe 448 .

Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr

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English : Bourse aux livres d’Amnesty International

L’événement Bourse aux livres d’Amnesty International Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA