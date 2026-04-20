Bourse aux livres d’Amnesty International Place Notre-Dame Arbois
Bourse aux livres d’Amnesty International Place Notre-Dame Arbois samedi 6 juin 2026.
Arbois
Bourse aux livres d’Amnesty International
Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Bourse aux livres d’Amnesty International, sans interruption.
Organisateur: Amnesty Internationnal Arbois Salins-les-Bains Groupe 448 .
Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr
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English : Bourse aux livres d’Amnesty International
L’événement Bourse aux livres d’Amnesty International Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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