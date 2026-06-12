Marche des fiertés Place Arbois

Arbois

Marche des fiertés

Place Champ-de-Mars Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Ville d’Arbois accueille pour la seconde année la Marche des Fiertés en soutien à la communauté LGBTIQAT+.

Rendez-vous pour défiler ensemble dans un esprit de solidarité, de visibilité et de fête.

Après la marche, arrivée vu parc (route de Pupillin)

Partagez un moment convivial buvette et snacking sur place ; librairie, papote, cercle de parole …

Envie de poursuivre la journée ?

Rendez-vous à 19h à la Cartonnerie à Mesnay pour une soirée After Pride .

Place Champ-de-Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr

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English : Marche des fiertés

L’événement Marche des fiertés Arbois a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA