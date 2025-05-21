Fête africaine Square Sarret de Grozon Arbois

Arbois

Fête africaine

Square Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Fête africaine stands vente produits africains, animations musicales … .

Square Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr

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English : Fête africaine

L’événement Fête africaine Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA