Fête africaine Square Sarret de Grozon Arbois
Fête africaine Square Sarret de Grozon Arbois samedi 27 juin 2026.
Arbois
Fête africaine
Square Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Fête africaine stands vente produits africains, animations musicales … .
Square Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr
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English : Fête africaine
L’événement Fête africaine Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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