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Fête africaine Square Sarret de Grozon Arbois

Fête africaine Square Sarret de Grozon Arbois samedi 27 juin 2026.

Lieu : Square Sarret de Grozon

Adresse : Rue du Vieil Hôpital

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Arbois

Fête africaine

Square Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Fête africaine stands vente produits africains, animations musicales …   .

Square Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55  culture@arbois.fr

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English : Fête africaine

L’événement Fête africaine Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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