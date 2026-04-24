Les Samedis Gourmands avec la Serpolette Office de tourisme Arbois

Arbois

Les Samedis Gourmands avec la Serpolette

Office de tourisme 17 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura vous invite aux Samedis Gourmands dans son bureau à Arbois.

Ces rendez-vous uniques vous offrent l’opportunité de rencontrer des producteurs passionnés, de partager des moments d’échange, de découvrir leurs produits à travers des dégustations savoureuses et de repartir avec vos coups de coeur !

Le samedi 27 juin de 10h à 12h, vous rencontrerez Sylvie, qui a créé sa ferme La Serpolette en 2011, située sur le premier plateau du massif du Jura. Elle transforme le fruit de sa récolte en produits gourmands pestos, tisanes, gelées, … Elle vous proposera une dégustation et la vente de ses produits sur place.

Samedi 30 mai, de 10h à 12h Tisanes et Bourgeons, tisanes, aromates, alcoolatures…

Samedi 13 juin, de 10h à 12h La Brasserie Miko, cocktails sans alcool .

Office de tourisme 17 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Les Samedis Gourmands avec la Serpolette

L’événement Les Samedis Gourmands avec la Serpolette Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA