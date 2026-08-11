Bourse aux livres et aux instruments Place Michel Bevilacqua Martigues

Informations pratiques

Martigues

Bourse aux livres et aux instruments

Samedi 26 septembre 2026 de 9h à 16h. Place Michel Bevilacqua Mairie Annexe de La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Une bourse aux livres et aux instruments organisé par le Comité des Fêtes de La Couronne. Un événement en plein air pour faire le plein de bonnes affaires.

Nous avons choisi le parvis de la mairie annexe de la Couronne pour le clin d’œil au lieu qui était en fait à la base l’école de la Couronne.



Que vous soyez un lecteur assidu, un musicien en herbe, un joueur ou un chineur de nostalgie, cette nouvelle édition de notre bourse culturelle vous invite à venir dénicher des perles rares à des petits prix.



De nombreux exposants vous attendent pour partager leur passion et proposer une large variété d’objets de seconde main tels que les livres (romans, bandes dessinées, jeunesse, documentaires…), les instruments de musique et accessoires, les CD, vinyles et DVD, les timbres de collection et cartes postales anciennes, les jeux de société et jouet.



Le comité des fêtes à prévu une buvette avec sandwichs et desserts pour profiter de ce moment ensemble (à prix tout doux). .

Place Michel Bevilacqua Mairie Annexe de La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A book and instrument exchange organized by the La Couronne Festival Committee. An outdoor event to stock up on great deals.

L’événement Bourse aux livres et aux instruments Martigues a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues