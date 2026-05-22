Bourse aux livres manufacture royale Manufacture Royale La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Bourse aux livres manufacture royale

Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Venez avec quelques livres à transmettre, et repartez avec de nouvelles œuvres à découvrir, dans une logique de bourse d’échange.

Vous êtes invité à venir sur place avec quelques livres à transmettre, avec l’objectif de repartir avec de nouvelles œuvres à découvrir, dans une logique de bourse d’échange.

Cette journée vous permettra de rencontrer des écrivaines et écrivains qui seront sur place pour présenter et dédicacer leurs derniers livresTout public

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Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 13 63 69 61 lesamisdelamanufactureroyale@orange.fr

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English :

Come with a few books to pass on, and leave with new works to discover, in the spirit of a book exchange.

Come along with a few books to pass on, and leave with new works to discover, in the spirit of a book exchange.

You’ll also have the opportunity to meet writers who will be on hand to present and sign their latest books

L’événement Bourse aux livres manufacture royale La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION