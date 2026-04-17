Bourse aux miniatures et jouets anciens Lure Lure
Bourse aux miniatures et jouets anciens Lure Lure dimanche 3 mai 2026.
Lure
Bourse aux miniatures et jouets anciens Lure
Rue du Docteur Deubel Lure Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 16:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Les passionnés de collection et de jouets d’époque ont rendez-vous à Lure le dimanche 3 mai 2026, de 9h00 à 16h00, pour une bourse dédiée aux miniatures et jouets anciens.
Organisée par l’Amicale RAMI-JMK, cette manifestation est l’occasion idéale de chiner, échanger et découvrir une grande variété de pièces voitures miniatures, trains, jouets vintage et objets de collection.
Lieu Espace du Sapeur Rue du Docteur Deubel à Lure
Entrée 2 € .
Rue du Docteur Deubel Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 07 17 44
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English :
L’événement Bourse aux miniatures et jouets anciens Lure Lure a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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