Lure

Bourse aux miniatures et jouets anciens Lure

Rue du Docteur Deubel Lure Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Les passionnés de collection et de jouets d’époque ont rendez-vous à Lure le dimanche 3 mai 2026, de 9h00 à 16h00, pour une bourse dédiée aux miniatures et jouets anciens.

Organisée par l’Amicale RAMI-JMK, cette manifestation est l’occasion idéale de chiner, échanger et découvrir une grande variété de pièces voitures miniatures, trains, jouets vintage et objets de collection.

Lieu Espace du Sapeur Rue du Docteur Deubel à Lure

Entrée 2 € .

Rue du Docteur Deubel Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 07 17 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourse aux miniatures et jouets anciens Lure Lure a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE