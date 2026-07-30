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AGENDA · La Porcherie

Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux roues) La Porcherie

dimanche 2 août 2026 · La Porcherie

Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux roues) La Porcherie

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
salle des fêtes
Ville
87380 La Porcherie
Département
Haute-Vienne
Tarif

La Porcherie

Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux roues)

salle des fêtes La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux‑roues), repas à la salle des fêtes et buvette sur place.   .

salle des fêtes La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 97 94 69 

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English : Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux roues)

L’événement Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux roues) La Porcherie a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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