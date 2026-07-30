Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux roues) La Porcherie
dimanche 2 août 2026 · La Porcherie
Informations pratiques
La Porcherie
Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux roues)
salle des fêtes La Porcherie Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux‑roues), repas à la salle des fêtes et buvette sur place. .
salle des fêtes La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 97 94 69
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English : Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux roues)
L’événement Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux roues) La Porcherie a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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