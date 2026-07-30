Informations pratiques

La Porcherie

Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux roues)

salle des fêtes La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux‑roues), repas à la salle des fêtes et buvette sur place. .

salle des fêtes La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 97 94 69

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English : Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux roues)

L’événement Bourse aux pièces détachées (tracteurs, voitures, deux roues) La Porcherie a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne