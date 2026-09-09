Bourse aux plantes avec le collectif Maintenant qu’on sait Centre culturel François Mitterrand Montendre

Informations pratiques

Montendre

Bourse aux plantes avec le collectif Maintenant qu’on sait

Centre culturel François Mitterrand 1 rue Jacques Beaumont Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 09:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-22

5ème édition de notre Bourse Aux Plantes, placée sous le signe de la détente et de la convivialité.

Échange de végétaux en tous genres, conseils et infos pratiques.

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Centre culturel François Mitterrand 1 rue Jacques Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 29 28 61 collectifunefoisquetusais@gmail.com

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English :

5th edition of our Plant Exchange, a relaxed and convivial event.

Plant exchanges of all kinds, advice and practical information.

L’événement Bourse aux plantes avec le collectif Maintenant qu’on sait Montendre a été mis à jour le 2026-04-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge