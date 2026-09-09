UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montendre

Bourse aux plantes avec le collectif Maintenant qu’on sait Centre culturel François Mitterrand Montendre

dimanche 22 novembre 2026 · Centre culturel François Mitterrand · Montendre

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Centre culturel François Mitterrand
Adresse
1 rue Jacques Beaumont
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montendre

Bourse aux plantes avec le collectif Maintenant qu’on sait

Centre culturel François Mitterrand 1 rue Jacques Beaumont Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 09:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :
2026-11-22

5ème édition de notre Bourse Aux Plantes, placée sous le signe de la détente et de la convivialité.
Échange de végétaux en tous genres, conseils et infos pratiques.
  .

Centre culturel François Mitterrand 1 rue Jacques Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 29 28 61  collectifunefoisquetusais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5th edition of our Plant Exchange, a relaxed and convivial event.
Plant exchanges of all kinds, advice and practical information.

L’événement Bourse aux plantes avec le collectif Maintenant qu’on sait Montendre a été mis à jour le 2026-04-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Montendre (Charente-Maritime)