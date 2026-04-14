Bourse aux vélos, Halle de Murat, Murat
Bourse aux vélos, Halle de Murat, Murat dimanche 17 mai 2026.
Bourse aux vélos Dimanche 17 mai, 10h00 Halle de Murat Cantal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:30:00+02:00
Acheter des vélos de seconde main, donner ou vendre des vieux vélos à l’association. Passer un bon moment à chiner tranquillement.
Halle de Murat Murat 15300 Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Venez acheter des vélos de seconde main ou donner des vélos à faire réparer
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