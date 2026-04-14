Bourse aux vélos, Halle de Murat, Murat

Bourse aux vélos Dimanche 17 mai, 10h00 Halle de Murat Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:30:00+02:00

Acheter des vélos de seconde main, donner ou vendre des vieux vélos à l’association. Passer un bon moment à chiner tranquillement.

Halle de Murat Murat 15300 Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Venez acheter des vélos de seconde main ou donner des vélos à faire réparer