Bourse aux vêtements adulte et enfants Dépôt Amilly mercredi 18 mars 2026.
391 Rue des Terres Blanches Amilly Loiret
Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 19:00:00
2026-03-18 2026-03-19
Dépôt de 15 vêtements Automne/Hiver propres, en bon état et de 3 paires de chaussures ou accessoires.
Restitution le lundi 23 mars de 16h à 18h. .
391 Rue des Terres Blanches Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 51 66 30
English :
Adult and children’s clothing market: Deposit
