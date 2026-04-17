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Les nuits de l’équinoxe Amilly

Les nuits de l’équinoxe Amilly

Les nuits de l’équinoxe Amilly vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Chemin des Mulets

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Amilly

Les nuits de l’équinoxe

Chemin des Mulets Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Les nuits de l’équinoxe
Soirée d’observation du ciel ouverte à tous. Venez découvrir galaxies, nébuleuses et constellations du ciel de printemps avec lunettes astronomiques et télescopes. Accès libre et gratuit. Prévoir des vêtements chauds. Animation dépendante des conditions météo.   .

Chemin des Mulets Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Equinox nights

L’événement Les nuits de l’équinoxe Amilly a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MONTARGIS

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