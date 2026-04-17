Amilly

Les nuits de l’équinoxe

Chemin des Mulets Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Les nuits de l’équinoxe

Soirée d’observation du ciel ouverte à tous. Venez découvrir galaxies, nébuleuses et constellations du ciel de printemps avec lunettes astronomiques et télescopes. Accès libre et gratuit. Prévoir des vêtements chauds. Animation dépendante des conditions météo. .

Chemin des Mulets Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Equinox nights

L’événement Les nuits de l’équinoxe Amilly a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MONTARGIS