Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Chambray Amilly
Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Chambray Amilly dimanche 3 mai 2026.
Amilly
Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Chambray
490 Rue de la Fontaine Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Chambray
Venez encourager l’équipe 1ère des J3 Sports Amilly Football face à Chambray lors du match de championnat Régional 2 au stade Georges-Clériceau. .
490 Rue de la Fontaine Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00
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English :
Soccer: Regional 2 J3 Amilly vs Chambray
L’événement Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Chambray Amilly a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MONTARGIS
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