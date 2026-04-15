Les bibliophiles club de lecture adultes Amilly
Les bibliophiles club de lecture adultes Amilly samedi 2 mai 2026.
Amilly
Les bibliophiles club de lecture adultes
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 17:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Les bibliophiles club de lecture adultes
Pour causer littérature autour d’un café à la médiathèque d’Amilly.
Vous aimez lire et avez envie de partager vos découvertes et romans (mais pas que) préférés ? La médiathèque met à votre disposition son petit salon pour vous réunir autour d’un café et discuter en toute simplicité et liberté. Pas d’animateur, la valeur ajoutée, c’est vous ! .
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
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English :
Les bibliophiles: adult book club
L’événement Les bibliophiles club de lecture adultes Amilly a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MONTARGIS
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