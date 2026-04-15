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Les bibliophiles club de lecture adultes Amilly

Les bibliophiles club de lecture adultes Amilly

Les bibliophiles club de lecture adultes Amilly samedi 2 mai 2026.

Adresse : 35 Rue des Droits de l'Homme

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Amilly

Les bibliophiles club de lecture adultes

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 17:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Les bibliophiles club de lecture adultes
Pour causer littérature autour d’un café à la médiathèque d’Amilly.
Vous aimez lire et avez envie de partager vos découvertes et romans (mais pas que) préférés ? La médiathèque met à votre disposition son petit salon pour vous réunir autour d’un café et discuter en toute simplicité et liberté. Pas d’animateur, la valeur ajoutée, c’est vous !   .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55 

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English :

Les bibliophiles: adult book club

L’événement Les bibliophiles club de lecture adultes Amilly a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MONTARGIS

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