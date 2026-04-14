Le Loiret au fil de l’eau, Gare de Montargis, Amilly

Le Loiret au fil de l’eau 13 – 17 mai Gare de Montargis Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T09:00:00+02:00 – 2026-05-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00

Randonnée à vélo avec une boucle découverte du canal d’Orléans Montargis à Lorris sur 3 jours.

Cette rando à vélo est une invitation au plaisir et à la détente. Les chemins serpentent entre canaux paisibles, bras de Loire et étangs silencieux. Les paysages changent subtilement : une rangée de peupliers qui murmure au vent, une écluse endormie, le reflet parfait d’un nuage dans l’eau immobile. On ralentit sans s’en rendre compte, juste pour savourer.

Vous apprécierez cette sensation d’être entre deux mondes : l’eau omniprésente qui apaise, et la terre vivante qui raconte mille histoires. On croise un héron immobile comme une statue, un pêcheur patient, parfois même un chevreuil surpris au détour d’un chemin.

Nous passerons du bassin de la Seine à celui de la Loire, puis inversement de celui de la Loire au bassin de la Seine.

Nous aurons le plaisir de découvrir le long du canal d’Orléans la nouvelle véloroute qui ajoute le confort du roulement et la sécurité au charme de ses paysages et de son patrimoine. CycloTransEurope propose que la Scandibérique l’emprunte et ne fasse plus le détour par Briare (80 km en plus).

Cette rando, nous l’avons voulu ouverte à tous, y compris aux enfants. Elle est roulante, en majorité sur des voies vertes, elle n’est pas montueuse.

Vous choisissez le nombre d’étapes et votre hébergement : en camping ou en hébergement « en dur ». Ci-dessous, nous vous donnons les informations pour passer un bon et beau week-end.

C’est une rando associative réalisée par des bénévoles. Les frais de participation couvrent les dépenses engagées par CTE.

Inscription et toutes les informations ici

Gare de Montargis Avenue de la gare 45200 MONTARGIS Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://eurovelo3.fr/rando-le-loiret-au-fil-de-leau-2026/ »}, {« type »: « email », « value »: « eurovelo@af3v.org »}] [{« link »: « https://eurovelo3.fr/rando-le-loiret-au-fil-de-leau-2026/ »}]

Cette rando à vélo est une invitation au plaisir et à la détente. Les chemins serpentent entre canaux paisibles, bras de Loire et étangs silencieux.

@cycloTransEurope