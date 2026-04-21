Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vendredis de l’Orgue Amilly

Vendredis de l’Orgue Amilly

Vendredis de l’Orgue Amilly vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Amilly

Vendredis de l’Orgue

Place de l’Église Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Vendredis de l’Orgue
Venez apprécier un concert d’orgues avec Joseph Rassam. Tous les vendredis hors périodes de vacances scolaires. Entrée libre et gratuite.   .

Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organ Fridays

L’événement Vendredis de l’Orgue Amilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS

À voir aussi à Amilly (Loiret)