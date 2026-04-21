Amilly

Les vendredis ciné Une histoire indienne 2/3

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Les vendredis ciné Une histoire indienne 2/3

Parce que le cinéma indien ce n’est pas que la production siglée Bollywood avec ses chansons et ses danses colorées, ce cycle se propose d’être une entrée dans le cinéma de l’auteur bengali Satyajit Ray à travers 3 films de ses premières années. Influencée par le cinéma européen, et plus particulièrement Renoir et les néo-réalistes italiens, son œuvre est autant un portrait de l’Inde post-coloniale qu’une étude fine des relations humaines et de l’être au monde. Film 2/3. À partir de 15 ans Entrée gratuite. .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

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English :

Movie Fridays An Indian Story 2/3

L’événement Les vendredis ciné Une histoire indienne 2/3 Amilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS