L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde Amilly
L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde Amilly jeudi 7 mai 2026.
Amilly
L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde
264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde
Spectacle de Julien Joubert et Gaël Lépingle, direction Corinne Barrère, orchestration Anne-Laure Py. Entrée libre et gratuite. Interprété par l’école municipale de musique d’Amilly. .
264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 03 34 ecole.musique@amilly45.fr
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English :
The municipal music school presents L’Atelier du Nouveau Monde (The New World Workshop)
L’événement L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde Amilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS