Amilly

L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde

Spectacle de Julien Joubert et Gaël Lépingle, direction Corinne Barrère, orchestration Anne-Laure Py. Entrée libre et gratuite. Interprété par l’école municipale de musique d’Amilly. .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 03 34 ecole.musique@amilly45.fr

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English :

The municipal music school presents L’Atelier du Nouveau Monde (The New World Workshop)

L’événement L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde Amilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS