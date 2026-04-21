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L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde Amilly

L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde Amilly

L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde Amilly jeudi 7 mai 2026.

Adresse : 264 Rue de la Mère Dieu

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Amilly

L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde
Spectacle de Julien Joubert et Gaël Lépingle, direction Corinne Barrère, orchestration Anne-Laure Py. Entrée libre et gratuite. Interprété par l’école municipale de musique d’Amilly.   .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 03 34  ecole.musique@amilly45.fr

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English :

The municipal music school presents L’Atelier du Nouveau Monde (The New World Workshop)

L’événement L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde Amilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS

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