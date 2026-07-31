AGENDA · Biesheim
Bourse aux vêtements Biesheim
dimanche 20 septembre 2026 · Biesheim
Informations pratiques
Biesheim
Bourse aux vêtements
Biesheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20 14:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Bourse aux vêtements et jouets, enfants et adultes, articles de puériculture. Restauration sur place. 0 .
Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 69 69 78
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English :
L’événement Bourse aux vêtements Biesheim a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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