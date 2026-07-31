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AGENDA · Biesheim

Bourse aux vêtements Biesheim

dimanche 20 septembre 2026 · Biesheim

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
68600 Biesheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Biesheim

Bourse aux vêtements

Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20 14:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Bourse aux vêtements et jouets, enfants et adultes, articles de puériculture. Restauration sur place. 0  .

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 69 69 78 

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English :

L’événement Bourse aux vêtements Biesheim a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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