Informations pratiques

Biesheim

Bourse aux vêtements

Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20 14:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Bourse aux vêtements et jouets, enfants et adultes, articles de puériculture. Restauration sur place. 0 .

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 69 69 78

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English :

L’événement Bourse aux vêtements Biesheim a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach