Ménigoute

Bourse aux vêtements de printemps

Salle des fêtes Ménigoute Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Vente de vêtements adultes et enfants, sacs, livres, matériel de puériculture et chaussures. .

Salle des fêtes Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 93 13 csc.paysmenigoutais@csc79.org

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English : Bourse aux vêtements de printemps

L’événement Bourse aux vêtements de printemps Ménigoute a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Gâtine