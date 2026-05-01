Bourse aux vêtements de printemps Ménigoute
Bourse aux vêtements de printemps Ménigoute vendredi 29 mai 2026.
Ménigoute
Bourse aux vêtements de printemps
Salle des fêtes Ménigoute Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Vente de vêtements adultes et enfants, sacs, livres, matériel de puériculture et chaussures. .
Salle des fêtes Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 93 13 csc.paysmenigoutais@csc79.org
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English : Bourse aux vêtements de printemps
L’événement Bourse aux vêtements de printemps Ménigoute a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Gâtine
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