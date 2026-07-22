Informations pratiques

Gries

Bourse aux vêtements et aux jouets

rue du Stade Gries Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Par l’Association graines de mômes .

rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62 mairie@gries.fr

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English :

L’événement Bourse aux vêtements et aux jouets Gries a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes de la Basse-Zorn