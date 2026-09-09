AGENDA · Valence
Bourse aux vêtements L’Association de Bienfaisance Valence
mardi 6 octobre 2026 · L'Association de Bienfaisance · Valence
Informations pratiques
Valence
Bourse aux vêtements
L’Association de Bienfaisance 16 cours Voltaire Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 13:30:00
fin : 2026-10-08 18:30:00
Date(s) :
2026-10-06
La vente se déroule sur deux jours et demi.
.
L’Association de Bienfaisance 16 cours Voltaire Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 39 15 15 jeanclaudechalamet@gmail.com
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English :
The sale lasts two and a half days.
L’événement Bourse aux vêtements Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme
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