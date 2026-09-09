Bourse aux vêtements L’Association de Bienfaisance Valence

Informations pratiques

Valence

Bourse aux vêtements

L’Association de Bienfaisance 16 cours Voltaire Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 13:30:00

fin : 2026-10-08 18:30:00

Date(s) :

2026-10-06

La vente se déroule sur deux jours et demi.

.

L’Association de Bienfaisance 16 cours Voltaire Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 39 15 15 jeanclaudechalamet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sale lasts two and a half days.

L’événement Bourse aux vêtements Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme