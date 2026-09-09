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AGENDA · Valence

Bourse aux vêtements L’Association de Bienfaisance Valence

mardi 6 octobre 2026 · L'Association de Bienfaisance · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
L'Association de Bienfaisance
Adresse
16 cours Voltaire
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Bourse aux vêtements

L’Association de Bienfaisance 16 cours Voltaire Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 13:30:00
fin : 2026-10-08 18:30:00

Date(s) :
2026-10-06

La vente se déroule sur deux jours et demi.
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L’Association de Bienfaisance 16 cours Voltaire Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 39 15 15  jeanclaudechalamet@gmail.com

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English :

The sale lasts two and a half days.

L’événement Bourse aux vêtements Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme

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