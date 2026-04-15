Atelier décors de porcelaine Musée de Valence Valence

Valence

Atelier décors de porcelaine

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

La cuisson des pièces est proposée en supplément.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Après une introduction théorique sur les techniques et le vocabulaire de la céramique, personnalisez votre duo de tasses en porcelaine avec une large gamme de couleurs en laissant libre cours à votre créativité.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

After a theoretical introduction to ceramic techniques and vocabulary, personalize your porcelain cup duo with a wide range of colors, giving free rein to your creativity.

L’événement Atelier décors de porcelaine Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme