Atelier décors de porcelaine Musée de Valence Valence
Atelier décors de porcelaine Musée de Valence Valence samedi 5 septembre 2026.
Valence
Atelier décors de porcelaine
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
La cuisson des pièces est proposée en supplément.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Après une introduction théorique sur les techniques et le vocabulaire de la céramique, personnalisez votre duo de tasses en porcelaine avec une large gamme de couleurs en laissant libre cours à votre créativité.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
After a theoretical introduction to ceramic techniques and vocabulary, personalize your porcelain cup duo with a wide range of colors, giving free rein to your creativity.
L’événement Atelier décors de porcelaine Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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