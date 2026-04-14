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Forum des associations 2026 Halle Chaban Delmas et Stade Colette Besson Valence

Forum des associations 2026 Halle Chaban Delmas et Stade Colette Besson Valence samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Halle Chaban Delmas et Stade Colette Besson

Adresse : Avenue du Colonel Arnaud Beltrame

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Valence

Forum des associations 2026

Halle Chaban Delmas et Stade Colette Besson Avenue du Colonel Arnaud Beltrame Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez rencontrer les associations Valentinoises !
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Halle Chaban Delmas et Stade Colette Besson Avenue du Colonel Arnaud Beltrame Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00  info@mairie-valence.fr

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English :

Come and meet Valentine’s associations!

L’événement Forum des associations 2026 Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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