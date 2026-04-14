Forum des associations 2026 Halle Chaban Delmas et Stade Colette Besson Valence
Forum des associations 2026 Halle Chaban Delmas et Stade Colette Besson Valence samedi 5 septembre 2026.
Valence
Forum des associations 2026
Halle Chaban Delmas et Stade Colette Besson Avenue du Colonel Arnaud Beltrame Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez rencontrer les associations Valentinoises !
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Halle Chaban Delmas et Stade Colette Besson Avenue du Colonel Arnaud Beltrame Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr
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English :
Come and meet Valentine’s associations!
L’événement Forum des associations 2026 Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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