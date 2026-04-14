Forum des associations 2026 Halle Chaban Delmas et Stade Colette Besson Valence

Valence

Forum des associations 2026

Halle Chaban Delmas et Stade Colette Besson Avenue du Colonel Arnaud Beltrame Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez rencontrer les associations Valentinoises !

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Halle Chaban Delmas et Stade Colette Besson Avenue du Colonel Arnaud Beltrame Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr

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English :

Come and meet Valentine’s associations!

L’événement Forum des associations 2026 Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme