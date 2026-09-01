AGENDA · Champagnole
Bourse d’échange de cartes Champagnole
samedi 19 septembre 2026 · Champagnole
Informations pratiques
Champagnole
Bourse d’échange de cartes
Joué Club Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Échange de cartes Pokémon entre joueurs. .
Joué Club Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 17 98 54
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English :
L’événement Bourse d’échange de cartes Champagnole a été mis à jour le 2026-08-25 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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