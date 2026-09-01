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AGENDA · Champagnole

Bourse d’échange de cartes Champagnole

samedi 19 septembre 2026 · Champagnole

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Joué Club
Ville
39300 Champagnole
Département
Jura
Tarif

Champagnole

Bourse d’échange de cartes

Joué Club Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Échange de cartes Pokémon entre joueurs.   .

Joué Club Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 17 98 54 

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English :

L’événement Bourse d’échange de cartes Champagnole a été mis à jour le 2026-08-25 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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