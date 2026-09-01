Informations pratiques

Champagnole

Bourse d’échange de cartes

Joué Club Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Échange de cartes Pokémon entre joueurs. .

Joué Club Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 17 98 54

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English :

L’événement Bourse d’échange de cartes Champagnole a été mis à jour le 2026-08-25 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA