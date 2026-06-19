Forum des associations Champagnole
Forum des associations Champagnole samedi 12 septembre 2026.
Champagnole
Forum des associations
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le rendez-vous idéal pour découvrir toute l’énergie du tissu associatif local.
Sports, culture, solidarité ou loisirs pas moins de 70 associations vous accueillent sur leur stand pour partager leurs passions.
Le temps d’une journée, chacun peut trouver une activité, un engagement, de nouvelles rencontres et assister à des démonstrations d’activités.
Un événement convivial qui a lieu tous les 2 ans.
Petite restauration (foodtruck) et buvette. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 06
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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