Champagnole

Journée des vieux métiers & exposition de véhicules anciens

Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 21:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le temps d’une journée, plongez dans l’ambiance authentique d’autrefois avec une exposition de véhicules anciens sur le parking Cité Javel et, sous la halle, la découverte de vieux métiers (cordier, dinandier, filandier, remouleur, forgeron, dentellière au fuseau…) et d’un spectaculaire battage à l’ancienne actionné par un cheval.

– Place de la Mairie, les animations s’enchaîneront dans un esprit guinguette des années 60/70 avec Champ’Accordéon, Bruno le Fakir et les Quadrilles du val d’Amour en costumes d’époque.

– 18h 21h Chante Anim’ avec Pascal Arbez pour clôturer cette belle fête.

Buvette et restauration. .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 73 94

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English : Journée des vieux métiers & exposition de véhicules anciens

L’événement Journée des vieux métiers & exposition de véhicules anciens Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA