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Transju’Cyclo Champagnole

Transju’Cyclo Champagnole samedi 5 septembre 2026.

Ville
39300 Champagnole
Département
Jura
Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Champagnole

Transju’Cyclo

Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06

Entre lacs, rivières et plateaux, vivez une expérience unique, en mode compétition ou randonnée. L’épreuve phare de 160 km, inscrite au Trophée Label d’Or de la FFC, promet un défi d’exception.
Pour cette 5e édition, des parcours vallonnés et inspirants vous attendent. Découverte, plaisir, partage et dépassement de soi seront au rendez-vous.
Le temps d’une journée ou d’un week-end, venez vibrer sur l’une des plus belles cyclos de France.

Samedi
– 10h30 la rando itinérante (2 jours)
– 16h30 la Kids (de 3 à 8 ans)

Dimanche
– 8h30 la Cyclo 160 km
– 9h 110 km
– 9h40 70 km

Village exposants, animations gratuites, buvette.   .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Transju’Cyclo

L’événement Transju’Cyclo Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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