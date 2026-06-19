Transju’Cyclo Champagnole
Transju’Cyclo Champagnole samedi 5 septembre 2026.
Champagnole
Transju’Cyclo
Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
Entre lacs, rivières et plateaux, vivez une expérience unique, en mode compétition ou randonnée. L’épreuve phare de 160 km, inscrite au Trophée Label d’Or de la FFC, promet un défi d’exception.
Pour cette 5e édition, des parcours vallonnés et inspirants vous attendent. Découverte, plaisir, partage et dépassement de soi seront au rendez-vous.
Le temps d’une journée ou d’un week-end, venez vibrer sur l’une des plus belles cyclos de France.
Samedi
– 10h30 la rando itinérante (2 jours)
– 16h30 la Kids (de 3 à 8 ans)
Dimanche
– 8h30 la Cyclo 160 km
– 9h 110 km
– 9h40 70 km
Village exposants, animations gratuites, buvette. .
Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Transju’Cyclo
L’événement Transju’Cyclo Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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