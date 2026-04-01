Bourse d’échanges autos, motos et cyclos Esplanade et salle du Châtelard Saint-Junien
Bourse d’échanges autos, motos et cyclos Esplanade et salle du Châtelard Saint-Junien samedi 3 octobre 2026.
Saint-Junien
Bourse d’échanges autos, motos et cyclos
Esplanade et salle du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 06:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03
20ème bourse d’échanges organisée par l’association CVAM de Saint-Junien. Bourse d’échanges de pièces neuves et d’occasion pour les autos, motos et cyclos. Sans oublier une exposition de véhicules anciens autos, motos, camions et tracteurs.
Renseignements et inscriptions par téléphone.
Tombola Nombreux lots
Le dimanche, balade 2 roues et autos ainsi que des animations
Restauration sur place. .
Esplanade et salle du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 62 23 marie-christine.boulesteix@orange.fr
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English : Bourse d’échanges autos, motos et cyclos
L’événement Bourse d’échanges autos, motos et cyclos Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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