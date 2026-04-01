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Bourse d’échanges autos, motos et cyclos Esplanade et salle du Châtelard Saint-Junien

Bourse d’échanges autos, motos et cyclos Esplanade et salle du Châtelard Saint-Junien

Bourse d’échanges autos, motos et cyclos Esplanade et salle du Châtelard Saint-Junien samedi 3 octobre 2026.

Lieu
Esplanade et salle du Châtelard
Adresse
Avenue du Châtelard
Ville
87200 Saint-Junien
Département
Haute-Vienne
Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
06:00:00
Tarif
Gratuit

Saint-Junien

Bourse d’échanges autos, motos et cyclos

Esplanade et salle du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 06:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :
2026-10-03

20ème bourse d’échanges organisée par l’association CVAM de Saint-Junien. Bourse d’échanges de pièces neuves et d’occasion pour les autos, motos et cyclos. Sans oublier une exposition de véhicules anciens autos, motos, camions et tracteurs.
Renseignements et inscriptions par téléphone.
Tombola Nombreux lots
Le dimanche, balade 2 roues et autos ainsi que des animations
Restauration sur place.   .

Esplanade et salle du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 62 23  marie-christine.boulesteix@orange.fr

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English : Bourse d’échanges autos, motos et cyclos

L’événement Bourse d’échanges autos, motos et cyclos Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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