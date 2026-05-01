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Bourse et marché aux plantes ferme coumet Préchacq-les-Bains

Bourse et marché aux plantes ferme coumet Préchacq-les-Bains

Bourse et marché aux plantes ferme coumet Préchacq-les-Bains jeudi 14 mai 2026.

Lieu : ferme coumet

Adresse : 328 CHEMIN DE CHOURRON

Ville : 40465 Préchacq-les-Bains

Département : Landes

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Préchacq-les-Bains

Bourse et marché aux plantes

ferme coumet 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Bourse et marché aux plantes, échanges, marché de paysans et artisans
buvettes et restauration sur place
Bourse et marché aux plantes, échanges, marché de paysans et artisans
buvettes et restauration sur place   .

ferme coumet 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 75 67 90  fermecoumet@gmail.com

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English : Bourse et marché aux plantes

Plant fair and market, exchanges, farmers’ and craftsmen’s market
refreshment stands and on-site catering

L’événement Bourse et marché aux plantes Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Terres de Chalosse

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