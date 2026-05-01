Bourse et marché aux plantes ferme coumet Préchacq-les-Bains
Bourse et marché aux plantes ferme coumet Préchacq-les-Bains jeudi 14 mai 2026.
Préchacq-les-Bains
Bourse et marché aux plantes
ferme coumet 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Bourse et marché aux plantes, échanges, marché de paysans et artisans
buvettes et restauration sur place
Bourse et marché aux plantes, échanges, marché de paysans et artisans
buvettes et restauration sur place .
ferme coumet 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 75 67 90 fermecoumet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse et marché aux plantes
Plant fair and market, exchanges, farmers’ and craftsmen’s market
refreshment stands and on-site catering
L’événement Bourse et marché aux plantes Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Terres de Chalosse
À voir aussi à Préchacq-les-Bains (Landes)
- Causerie La Vie Rurale en Chalosse au XVème siècle Thermes de Préchacq-les-Bains Préchacq-les-Bains 13 mai 2026
- Balade du Valet de Coeur Préchacq-les-Bains 20 mai 2026
- Causerie La Hire est né à Préchacq-les-Bains Thermes de Préchacq Préchacq-les-Bains 3 juin 2026
- Balade à l’Abbaye de Divielle Préchacq-les-Bains 10 juin 2026
- Balade des 3 lavoirs Route de l’église Préchacq-les-Bains 17 juin 2026