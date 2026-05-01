Bourse et marché aux plantes ferme coumet Préchacq-les-Bains

Préchacq-les-Bains

Bourse et marché aux plantes

ferme coumet 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Bourse et marché aux plantes, échanges, marché de paysans et artisans

buvettes et restauration sur place

Bourse et marché aux plantes, échanges, marché de paysans et artisans

buvettes et restauration sur place .

ferme coumet 328 CHEMIN DE CHOURRON Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 75 67 90 fermecoumet@gmail.com

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English : Bourse et marché aux plantes

Plant fair and market, exchanges, farmers’ and craftsmen’s market

refreshment stands and on-site catering

L’événement Bourse et marché aux plantes Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Terres de Chalosse