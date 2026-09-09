Bourse photo ciné Arles
samedi 24 octobre 2026 · Arles
Informations pratiques
Arles
Bourse photo ciné
Du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026 le samedi de 10h à 18h. Le dimanche de 9h à 16h. Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Oyez, Oyez, braves gens !! Après le succès de l’an dernier qu’a connu notre fameuse BOURSE PHOTO / CINE d’Arles, nous réitérons cette année mais sur 2 jours !
Alors si vous recherchez un appareil, un objectif, un accessoire, un éclairage, un pied, des articles de laboratoire argentique ou des revues et des livres spécialisés, eh bien c’est là que vous risqueriez de trouver votre bonheur.
Si, de votre côté, vous avez du matériel photo/ciné qui dort dans vos placards, n’hésitez pas à nous l’apporter, il pourra être fait sur place une estimation gratuite. Et vous pourriez même trouver acheteur ! .
Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 93 27 87 appa.photo.arles@gmail.com
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English :
Hear ye, hear ye, good folk! After last year’s success of our famous BOURSE PHOTO / CINE d’Arles, we’re doing it again this year, but over 2 days!
L’événement Bourse photo ciné Arles a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme d’Arles
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