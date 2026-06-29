Bourse toutes collections et exposition Manège de Brack Dole

Dole

Bourse toutes collections et exposition

Manège de Brack 22 place Frédéric Barberousse Dole Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Dimanche 27 septembre 2026 de 9h00 à 17h00 au Manège de Brack (22 place Frédéric Barberousse 39100 DOLE), l’Association des Collectionneurs du Jura Dolois organise une bourse d’achats ventes toutes collections (cartes postales, monnaies, billets, médailles, timbres, disques, miniatures, jouets, capsules, fèves, vieux papiers, livres, décorations et insignes militaires, …). L’exposition Dole 100 fois dessinée consacrée aux pyrogravures des années 70 de l’artiste dolois Jean Boileau se tiendra en même temps que la bourse. Entrée gratuite. .

Manège de Brack 22 place Frédéric Barberousse Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 49 72 04 numis18@hotmail.com

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English : Bourse toutes collections et exposition

L’événement Bourse toutes collections et exposition Dole a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE