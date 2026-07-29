Bourvil et Cie chansons comiques printanières Espace culturel Jean-Luc Popelin Iguerande
dimanche 7 février 2027 · Espace culturel Jean-Luc Popelin · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
Bourvil et Cie chansons comiques printanières
Espace culturel Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 20:30:00
fin : 2027-02-07 22:30:00
Date(s) :
2027-02-07
Rafael Demascarone, Florent Corvaisier et Guillaume Grégoire nous proposent un répertoire varié et convivial, centré sur les compositions de Bourvil, ainsi que de nombreuses chansons de Fernandel, Brassens, Trenet ou Henri Salvador… Le ton est volontairement moderne, énergique et humoristique ! Leur volonté est de partager, avec drôlerie et légèreté, des instants musicaux de qualité. Guitare, accordéon, contrebasse et chants tout est là pour offrir une belle présence visuelle et musicale et inviter chacun à chanter avec eux ou à se lancer dans quelques pas de danse !
Réservation conseillée places limitées .
Espace culturel Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr
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English : Bourvil et Cie chansons comiques printanières
L’événement Bourvil et Cie chansons comiques printanières Iguerande a été mis à jour le 2026-07-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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