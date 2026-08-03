Boutiques éphémères Les échoppes Derrière la mairie Bricquebec-en-Cotentin

Informations pratiques

Bricquebec-en-Cotentin

Boutiques éphémères Les échoppes

Derrière la mairie Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-03

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-03

Venez rencontrer Françoise Lucq, artiste peintre, dans les boutiques éphémères Les échoppes

Lundi 10h30 à 13h 15h à 18h30.

Mardi au vendredi 15h à 18h30. .

Derrière la mairie Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 87 22 50 contact@bricquebec.fr

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English : Boutiques éphémères Les échoppes

L’événement Boutiques éphémères Les échoppes Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin