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Box-pré Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt

lundi 10 août 2026 · Les Écuries du Dropt · Saint-Pierre-sur-Dropt

Box-pré Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Les Écuries du Dropt
Adresse
683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt
Ville
Saint-Pierre-sur-Dropt

Box-pré Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 10 août 2026 – 10 septembre 2027

Box-pré libre aux Ecuries du Dropt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-10T14:00:00.000+02:00
Fin : 2027-09-10T14:30:00.000+02:00

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Les Écuries du Dropt 683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt


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