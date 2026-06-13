mardi 1 septembre 2026 · Les Écuries du Dropt · Saint-Pierre-sur-Dropt

Informations pratiques

Planning des cours aux écuries du Dropt Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 1 septembre 2026 – 3 juillet 2027

Cours d’équitation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-01T09:00:00.000+02:00

Fin : 2027-07-03T20:30:00.000+02:00

1



Les Écuries du Dropt 683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

