Anniversaire des 1 an aux Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt samedi 13 juin 2026.

Saint-Pierre-sur-Dropt

Anniversaire des 1 an aux Écuries du Dropt

683 Route des Écuries Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La Driss Team vous invite a fêté ses 1 an, ouvert à tous aux Écuries du Dropt ! Buvette et petite restauration conviviale sur place. Tours à poney. Inscriptions prioritaires pour la rentrée 2026-2027

La Driss Team vous invite a fêté ses 1 an, ouvert à tous aux Écuries du Dropt ! Buvette et petite restauration conviviale sur place. Tours à poney. Inscriptions prioritaires pour la rentrée 2026-2027 .

683 Route des Écuries Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 79 05 04 lesecuriesdudropt001@gmail.com

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English : Anniversaire des 1 an aux Écuries du Dropt

The Driss Team invites you to celebrate its 1 year anniversary, open to all at the Écuries du Dropt! Refreshments and snacks on site. Pony rides. Priority registration for the 2026-2027 school year

L’événement Anniversaire des 1 an aux Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Duras CDT47