BOXING BANJO Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs
vendredi 16 avril 2027 · Espace culturel LE ROUDOUR · Saint-Martin-des-Champs
Informations pratiques
Saint-Martin-des-Champs
BOXING BANJO
Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 20:30:00
fin : 2027-04-16 22:00:00
Date(s) :
2027-04-16
Originaire de la côte Ouest de l’Irlande, Boxing Banjo est rapidement devenu l’un des groupes les plus en vogue. Ces quatre musiciens irlandais accomplis ont raflé plus de vingt titres de champion d’Irlande sur divers instruments et chants traditionnels, ainsi que quatre titres de champion du monde de bodhrán. Ils ont tous baigné dans la musique dès leur plus jeune âge et sont aujourd’hui tout autant à l’aise avec la musique classique que la musique traditionnelle irlandaise et le rock. Combinant une myriade d’instruments, dont l’accordéon à boutons, le banjo ténor, la guitare, le violon et le bodhrán, leur son transcende les frontières musicales. Ils ont créé un mélange unique de musiques et de chansons traditionnelles irlandaises, de musique old time et bluegrass. Dynamiques et électrisantes, leurs performances musicales survoltées entraînent le public dans un voyage musical captivant… .
Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90
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English :
L’événement BOXING BANJO Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX
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