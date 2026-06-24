BPM Cie POC Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Ploëzal

BPM Cie POC

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:45:00

fin : 2026-07-09 16:45:00

Date(s) :

2026-07-09

BPM est un trio légèrement fou et foncièrement sympathique formé de deux body-percussionnistes jongleurs et un musicien multi-instrumentiste. Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, BPM nous emporte dans une partition jonglée, où la musique se regarde et le mouvement s’écoute ! .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement BPM Cie POC Ploëzal a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol