BPM Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

BPM

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 20:00:00

fin : 2027-01-26

Date(s) :

2027-01-26

C’est un concert pour deux body-percussionnistes-jongleurs et un musicien multi-instrumentiste (claviers, basse, mélodica, MAO…). Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle du rap indien au funk en passant par l’électro…

Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de musique, les balles et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de tambour et les chutes en silences… Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, ce spectacle vous emporte le temps d’une partition de musique jonglée.

Informations pratiques

Placement libre, assis.

Réservation recommandée. .

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30

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English :

L’événement BPM Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue