BPM Race, Patinoire Mériadeck, Bordeaux

BPM Race 20 et 21 juin Patinoire Mériadeck Gironde

Places limitées, à partir de 18,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T07:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00 – 2026-06-21T02:00:00+02:00

BPM Race est bien plus qu’une course.

C’est un festival électronique immersif où se rencontrent musique, sport et énergie collective.

Chaque jour, vivez une expérience hors norme avec :

25 à 35 DJ en live

18 heures de son

13 heures de défis sportifs immersifs

Au cœur du festival, la BPM Race vous propose un parcours physique rythmé par les basses, la lumière et le public. Chronométrée mais accessible, elle est conçue pour tous les niveaux.

Que vous soyez sportif confirmé ou amateur, vous avancez à votre rythme, porté par l’ambiance unique du lieu.

Ici, on ne vient pas seulement performer.

On vient vibrer. Transpirer. Partager.

Entouré d’un encadrement professionnel, d’une équipe médicale et d’une scénographie spectaculaire, chaque participant devient acteur d’un véritable show.

Le jour, relevez le défi.

La nuit, vibrez au rythme des DJ.

BPM Race, c’est l’alliance parfaite entre festival électro et expérience sportive immersive.

Patinoire Mériadeck 95 cours maréchal juin Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.dstickets.fr/event/copie-de-bpm-race-festival-a48bz7 »}]

Le festival électro sportif qui fait grimper ton BPM. Festival Electro