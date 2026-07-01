Brad Mehldau, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Brad Mehldau Samedi 13 février 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-13T20:00:00+01:00 – 2027-02-13T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-13T20:00:00+01:00 – 2027-02-13T21:30:00+01:00

Jazz | Piano

L’une des voix les plus lyriques et intimes du piano contemporain, Brad Mehldau a tracé un chemin unique, incarnant l’essence de l’exploration du jazz, du romantisme classique et du charme de la pop. Dans sa prochaine parution chez Nonesuch Records, Quatorze Rêveries, Mehldau réfléchit à l’expérience intérieure que nous créons à partir de notre propre conscience, indépendamment des autres. Écrite dans un élan similaire à sa Suite April 2020, Quatorze Rêveries est une méditation sur l’espace que le compositeur laisse entre les différentes directions qu’il souhaite explorer, permettant à la beauté de la musique de se révéler, tout en ouvrant la voie à d’autres explorations.

Programme

Brad Mehldau

Quatorze Rêveries

Suite April 2020

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697899-brad-mehldau »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-brad-mehldau-86821 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Jazz pop